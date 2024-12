Reobren el cas contra Errejón per presumpta agressió sexual

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

x madrid x El Jutjat d’Instrucció número 47 de Madrid ha reobert la causa a l’exdiputat de Sumar Íñigo Errejón per presumpta agressió sexual i ha citat l’investigat i la denunciant, l’actriu Elisa Mouliaá, per al proper 16 de gener, en una interlocutòria en la qual adverteix aquesta última que la seua lletrada haurà d’estar d’alta i personada per a aquell dia, o n’haurà de nomenar una altra. El magistrat va arxivar provisionalment la causa l’11 de novembre passat per la baixa laboral de la lletrada de Mouliaá, que estava en avançat estat de gestació. Ara admet el recurs presentat per Errejón, al qual es va adherir la Fiscalia, després de constatar que l’advocada de la denunciant estava de baixa des del 7 de novembre, “abans d’atorgar el poder a la senyora Mouilaá i de la personació”.