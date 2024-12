Troben un cadàver un mes i mig després de la dana

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Efectius de la Unitat Militar d’Emergències (UME) van trobar ahir un cadàver prop d’un abocador de la localitat valenciana de Paiporta, epicentre de la catastròfica dana que va tenir lloc el passat 29 d’octubre, que podria correspondre a una de les quatre persones que encara continuaven desaparegudes, segons van apuntar des del ministeri de Defensa.

A falta de les proves d’ADN, el cos podria correspondre a M. Belhadi, un home indigent d’uns 60 anys que residia a l’esmentada localitat, a prop del barranc del Pedrís. La seua desaparició va ser denunciada pels seus nebots després del pas del temporal. Després de la troballa d’aquest cos la xifra de víctimes mortals deixades per la dana que elabora el Centre d’Integració de Dades es va actualitzar a 223, tanmateix el nombre de desapareguts es manté en quatre fins que es pugui identificar.

Familiars de les víctimes van entregar 65.000 firmes al Congrés per demanar una investigació

Mentre les tasques de neteja continuaven a les zones més afectades per les riuades, familiars de les víctimes durant la brutal gota freda a València van entregar al Congrés dels Diputats més de 65.000 firmes recollides en les últimes dos setmanes per demanar justícia per a les víctimes i que s’obri una comissió d’investigació davant de la “desprotecció de les autoritats”. Les firmes, recollides a través de la plataforma Change.org, van ser entregades per tres afectades que van viatjar des de diferents municipis de València com Catarroja, Bétera o Torrent fins a Madrid “amb botes d’aigua i amb les caixes tacades de fang, com a símbol del que està passant a València”, va explicar la impulsora de la iniciativa Meri García a les portes del Congrés. Juntament amb ella van acudir Yolanda Garrido i Maite Pagán, que van perdre els seus germans i el seu nebot de 4 anys, i que van incidir en l’“abandó total” de les autoritats. Per això, exigeixen més ajuts i una investigació “en profunditat i real” per saber què va passar aquell fatídic dia. “Per què ningú no ens va alertar? Per què continuem així? No paguem impostos?”, van denunciar.