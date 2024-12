Israel causa més de 60 morts en un camp de refugiats de Gaza

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una nova onada d’atacs israelians a la Franja de Gaza va provocar ahir a la matinada 66 morts, la meitat dels quals al camp de refugiats de Nuseirat, ubicat al centre de l’enclavament palestí. Segons fonts locals, 33 persones van morir en l’atac al camp, que va destruir un edifici de correus que servia de refugi i diverses estructures properes. La majoria de les víctimes mortals són dones i nens, i almenys unes altres 80 persones van resultar ferides en l’atac. L’Exèrcit israelià va assegurar que el bombardeig al camp de Nuseirat anava dirigit contra un alt càrrec de la Jihad Islàmica que suposadament estava amagat a la zona, mentre que el Govern de l’enclavament, controlat per Hamas, va censurar que Jerusalem sabia per endavant que a la zona atacada hi ha nombrosos blocs d’habitatges on s’allotgen desenes de civils.

Mentrestant, el secretari d’Estat dels EUA, Antony Blinken, va afirmar que veu “signes esperançadors” de cara a un eventual alto el foc a Gaza, i va demanar a Turquia que “utilitzi la seua veu” amb Hamas per aconseguir-ho.