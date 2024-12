El parlament de Corea del Sud destitueix el president

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Parlament sud-coreà va aprovar ahir la destitució del president, Yoon Suk-yeol, per haver declarat la llei marcial el passat 3 de desembre i ho va fer amb el suport de diputats de la mateixa formació del mandatari. Els 300 representants de l’Assemblea Nacional (Parlament) van participar en el procés, amb un resultat de 204 vots a favor de la moció presentada per l’oposició per destituir Yoon, 85 en contra, tres abstencions i vuit paperetes nul·les. Per aprovar la moció eren necessaris almenys 200 vots a favor, una majoria de dos terços a la cambra i, encara que el vot és secret, almenys 12 diputats del conservador i governant Partit del Poder Popular (PPP) van haver de donar suport a la destitució, ja que els partits de l’oposició sumen en total 192 escons. Després del càlcul, Yoon va quedar inhabilitat immediatament i el primer ministre, Han Duck-soo, va assumir de manera interina la prefectura d’Estat i Govern, a l’espera que el Tribunal Constitucional determini en un termini màxim de 180 dies si el president va violar o no la Carta Magna quan va declarar la llei marcial. Fora de l’Assemblea Nacional, a Seül, milers de persones congregades van esclatar en joia després de la seua destitució.