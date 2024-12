El prorús Kavelashvili, elegit nou president de Geòrgia

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El partit governant a Geòrgia, Somni Georgià, va aconseguir ahir tirar endavant l’elecció com a president de l’exfutbolista prorús Mikhail Kavelashvili en una votació sense sufragi universal que va ser boicotejada per l’oposició, que va tornar a sortir al carrer. D’aquesta forma, el partit es deslliura del seu pitjor malson, la presidenta sortint, l’europeista Salome Zourabichvili, que, no obstant, es nega a abandonar el càrrec, ja que no reconeix la legitimitat del Parlament que va sortir de les eleccions legislatives de l’octubre. “D’aquí a dos setmanes tindrà lloc la investidura del nou president. Zourabichvili haurà d’abandonar el càrrec”, va assegurar Irakli Kobakhidze, primer ministre georgià. El líder oficialista, enfrontat a la Unió Europea (UE) i als Estats Units, es va mostrar convençut que l’elecció de Kavelashvili contribuirà al reforçament de la sobirania georgiana i a reduir el radicalisme i la polarització de la societat, encara que l’oposició, que es manifesta diàriament a Tbilisi des que el 28 de novembre el Govern congelés les negociacions d’ingrés a la Unió Europea, es va concentrar des de primeres hores del matí davant la seu del Parlament.

El Govern va modificar el mecanisme d’elecció –un col·legi electoral elegeix el cap de l’Estat–, aprofitant la conversió de Geòrgia en una república parlamentària amb un president amb poders exclusivament representatius. Un total de 300 delegats van ser convocats a la votació al Parlament. Kavelashvili, l’únic candidat en discòrdia, va aconseguir 224 vots.