Puigdemont demana a Junts “preparar-se” per a una possible ruptura amb Sánchez

L’expresident i líder de Junts Carles Puigdemont va advertir ahir el president espanyol, Pedro Sánchez, contra els incompliments en l’acord que va permetre’n la investidura, i va demanar als juntaires estar “preparats per a qualsevol eventualitat” en el futur de les relacions amb el Govern espanyol, inclosa la possibilitat que es trenqui l’entesa amb el PSOE. “No ens sobra el temps, volem fets i compliments”, va advertir en un discurs telemàtic al consell nacional de Junts a Vila-seca, en el qual va afegir que “hem d’estar preparats per assumir els costos polítics i personals de la decisió que acabem prenent”. “No serem ostatges de ningú”, va subratllar.

Aquestes declaracions arriben després que Junts i una comitiva del PSOE es reunissin divendres a Suïssa, i en la mateixa setmana en què Puigdemont ha demanat a Sánchez sotmetre’s a una qüestió de confiança. En aquest sentit, el líder dels juntaires va insistir que “l’experiència no convida a l’optimisme”, i es va mostrar “decebut” per la falta d’avenços en el compliment del pacte per investir Sánchez.

Per la seua part, el secretari general de Junts, Jordi Turull, va carregar contra el president, Salvador Illa, i el va acusar de portar a terme un “procés de desconstrucció nacional”.