Síria reobre escoles després d'una setmana de caure Assad

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Les escoles de Síria van reobrir ahir portes per reiniciar les classes, una setmana després que una coalició de gihadistes i rebels encapçalats per Hayat Tahrir al-Sham (HTS) derroquessin el règim de Bazhar al-Assad, que va fugir el 8 de desembre del país amb destinació a Rússia. Les noves autoritats van prometre treballar per restaurar la normalitat al país després de la caiguda del règim d’Al-Assad i van formular garanties a la comunitat internacional sobre el respecte dels Drets Humans de la població, davant del temor de represàlies contra membres de diverses minories ètniques i religioses.

Mentrestant, l’enviat especial de l’ONU per al país àrab, Geir Pedersen, va arribar a Damasc en la primera visita d’un responsable internacional sota el nou govern de transició. Pedersen, que va arribar a Damasc procedent de Jordània, on dissabte va obtenir un inequívoc suport al seu treball a Síria per part dels caps de les diplomàcies dels Estats Units, França, Turquia i de la Unió Europea, i els seus homòlegs de vuit països àrabs durant una reunió a la ciutat d’Àqaba, va assenyalar a l’arribar a la capital siriana que el canvi que s’està veient “després de la caiguda del règim d’Assad ha estat immens i, per descomptat, aquest canvi en si mateix crea grans esperances, però tots sabem que encara tenim molts reptes al davant”.

El Kremlin evita donar explicacions sobre el parador del derrocat Bashar al-Assad

Des del derrocament, s’ha iniciat una transició a Síria en la qual actualment està Mohammed al-Bashir com a primer ministre en funcions fins al proper març, així com el líder de la coalició insurgent, Ahmed al-Charaa, com l’“home fort” del país.

Del deposat president sirià, que va trobar va refugiar després de la seua fugida a Rússia, encara no s’ha sabut cap notícia sobre el seu estat i el de la seua família. Malgrat que va ser el Kremlin el que va confirmar la presència d’Al-Assad en territori rus, el portaveu presidencial, Dmitri Peskov, ha esquivat parlar del tema, ja que una paraula de més podria posar en perill el futur de les seues bases militars al país àrab.