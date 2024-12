Koldo García nega que ell o Ábalos cobressin comissions de De Aldama

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Koldo García, exassessor de l’exministre de Transports José Luis Ábalos, va negar ahir que ell, el que va ser número dos dels socialistes o l’actual secretari d’organització del PSOE, Santos Cerdán, cobressin comissions a través d’una trama de presumpta corrupció en la compra de mascaretes durant la pandèmia dirigida per l’empresari Víctor de Aldama. També va negar que fos la seua lletra la del paper amb presumptes adjudicacions que va presentar De Aldama dilluns.

Durant la seua declaració davant del jutge del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que es va estendre dos hores i mitja, també va negar que entregués diners al cap de gabinet de la vicepresidenta María Jesús Montero, acusat de cobrar 25.000 euros de la trama, malgrat que va matisar que no sap si es va trobar alguna vegada en un bar amb ell o si van coincidir amb De Aldama. També va negar haver sol·licitat a Ábalos, a petició de l’empresari, que fes una gestió amb l’administració balear per mascaretes defectuoses. Així mateix, no es va reconèixer com el “Grandu” que apareix en un document intervingut a De Aldama juntament amb l’anotació 11.500 euros, i va restar valor a la referència “23-01 Metàl·lic 10.000” que va aparèixer sota l’epígraf “Ingressos” en una llibreta confiscada durant l’escorcoll de casa seua.

Koldo admet que s’hauria pogut “trobar en un bar” amb Aldama i el número 2 de la vicepresidenta Montero

García va respondre a totes les parts presents a la sala, però no les preguntes relacionades amb el viatge de la dirigent veneçolana Delcy Rodríguez a Madrid el 2020. D’altra banda, va explicar que De Aldama es va reunir amb Ábalos en un pis del ministeri, però ell es va quedar a la porta.

Paral·lelament, un informe presentat per la defensa de l’exministre Ábalos davant del jutge del cas Koldo posa el focus en el que entén que són 25 contradiccions en què hauria incorregut De Aldama, durant la seua declaració voluntària el passat 21 de novembre davant l’instructor del cas a l’Audiència Nacional.

Per la seua banda, el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, va desafiar De Aldama a presentar proves que avalin les seues acusacions contra dirigents socialistes o a deixar de “difamar”.

Per la seua part, el PP va retreure al PSOE que afirmi que no es pot donar crèdit al que ha declarat Víctor de Aldama respecte al pagament de comissions, malgrat que l’empresari sí que li semblava de confiança per fer negocis amb l’Executiu o acudir a la seu socialista.