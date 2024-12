Mata la seua dona a Cartagena a l'expirar l'ordre d'allunyament

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home de 47 anys va ser detingut ahir a la localitat murciana de Cartagena després d’acudir a la comissaria de Policia Nacional per confessar que havia matat la seua dona, de 50 anys i de nacionalitat colombiana, als 10 dies de vèncer el 6 de desembre passat l’ordre judicial d’allunyament que tenia imposada. Després de la confessió del presumpte homicida, els funcionaris de la Unitat de Família i Dona de la Policia Nacional es van desplaçar a l’immoble, on van trobar al llit d’una de les habitacions el cos sense vida de la víctima. El fill de la víctima va ser qui va acudir a obrir la porta. L’home havia estat condemnat per amenaces i, a més de la prohibició d’aproximació i comunicació amb la víctima, se li van imposar treballs en benefici de la comunitat. En cas de confirmar-se la naturalesa masclista d’aquest crim, serien 45 les dones assassinades per les seues parelles o exparelles des de començament d’any i 1.290 des que van començar a elaborar-se les estadístiques el 2003.

D’altra banda, un jurat popular va declarar culpable un jove jutjat a l’Audiència de Sevilla per assassinar d’un tret la seua nòvia, de 17 anys i embarassada, a El Rubio el 2023. Aquest veredicte considera provat que l’acusat va disparar “de forma inesperada” i amb una escopeta sense llicència contra la seua parella, que tenia “cosificada” i sobre la qual exercia una “posició de dominació”.