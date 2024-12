Condemnen Sarkozy a arrest domiciliari: un sisme a França

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’expresident francès Nicolas Sarkozy portarà en els propers dies un braçalet electrònic, exigència imposada per al compliment de la pena d’un any d’arrest domiciliari per corrupció i tràfic d’influències que el Tribunal Suprem va convertir ahir en definitiva. El conservador va ser condemnat per haver promès el 2014 al magistrat Gilbert Azibert utilitzar la seua influència per obtenir un lloc honorífic a Mònaco, a canvi d’obtenir informació que estava sota secret de sumari en una altra instrucció contra ell.

Aquesta maniobra va arribar als investigadors que tenien punxada la línia telefònica secundària amb què Sarkozy es comunicava amb el seu advocat, sabedor que l’oficial també havia estat intervinguda en un altre cas.

Tant en primera instància com a Apel·lació els jutges van considerar provat que hi havia una intenció corrupta i tràfic d’influències, malgrat que aquesta mai no va arribar a substanciar-se. Per això el van condemnar a tres anys de presó, dos d’exempts de compliment i el restant amb la possibilitat de fer-ho en arrest domiciliari amb braçalet electrònic, pena confirmada ara per la màxima instància judicial del país.

La sentència del Suprem, un any i mig després de la dictada a Apel·lació, posa fi al seu recorregut judicial a França, tot i que Sarkozy va anunciar que prosseguirà el combat judicial al Tribunal Europeu de Drets Humans, i el de la seua imatge en el terreny mediàtic. Una condemna inèdita al país, la primera d’arrest contra un antic cap de l’Estat, que ha aixecat una tempesta jurídica, per la interpretació legal que comporta, i política, per la important influència que l’inquilí de l’Elisi entre 2007 i 2012 encara té al país.

Retirat de la primera línia política però amb una elevada cota de popularitat, com reflecteixen les xifres de vendes dels seus llibres, Sarkozy es va mantenir combatiu, va continuar clamant la seua innocència, es va dir víctima de “dotze llargs anys d’assetjament judicial” en què els seus drets han estat “trepitjats” i va emetre dubtes sobre el rerefons polític que podria tenir la condemna. A més, el seu advocat, Patrice Spinosi, va anunciar que recorrerà davant del Tribunal d’Estrasburg.