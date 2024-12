L'exmarit de Pelicot, condemnat a vint anys per drogar-la i violar-la

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El judici per les violacions i agressions contra Gisèle Pelicot va acabar ahir a Avinyó amb una condemna de 20 anys per al principal acusat, Dominique Pelicot, i penes en general menors que les sol·licitades per la Fiscalia per als seus 50 còmplices, tots ells declarats culpables. Dominique, de 72 anys i que drogava la seua dona perquè altres homes la violessin, haurà de complir almenys dos terços de la condemna entre reixes, però després tindrà l’oportunitat d’accedir a la llibertat condicional.

Les penes menys severes se situen entre els tres i els quinze anys de presó i el total de les condemnes per als 51 acusats ascendeixen a poc més de 400 anys, una xifra molt inferior als 652 anys que sumaven les reclamades per la Fiscalia. A més, sis dels condemnats quedaran a llibertat, ja sigui perquè les penes estan exemptes de compliment a la presó o perquè ja n’han complert part en presó provisional. Aquestes diferències van desencadenar immediatament el disgust dels centenars de persones que s’havien concentrat des de primera hora del matí per seguir el judici i donar suport a la víctima.

“Vergonya de Justícia”, van cridar molts dels presents, la majoria dones, que es van afegir a les convocatòries de les associacions feministes franceses que han estat acompanyant aquest procés durant alguna cosa més de tres mesos. A l’acabar la sessió, Gisèle Pelicot va abandonar la sala a la qual ha acudit pràcticament cada dia des que va començar el judici, el 2 de setembre, i després va oferir una breu declaració a la premsa, en què va dir que respectava el treball del tribunal i la sentència. “Parlo amb profunda emoció”, va ser el primer que va dir. “Aquest judici ha estat una prova molt difícil (...), penso en les víctimes no reconegudes les històries de les quals sovint queden a l’ombra. Vull que sàpiguen que compartim la mateixa lluita”, va prosseguir. També va agrair el suport de la societat, així com el dels seus advocats.

Per la dignitat mostrada durant tot el procés, que ella mateixa va demanar que fos públic, Gisèle Pelicot s’ha convertit, sense buscar-ho, en un símbol feminista mundial i en una de les dones més influents de l’últim any a França.