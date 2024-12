L'UCO troba “zero missatges” al mòbil del fiscal general

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha trobat “zero missatges” al mòbil del fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, entre el 8 i el 14 de març, quan es va filtrar presumptament informació de la investigació per frau fiscal d’Alberto González Amador, el nòvio de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso.

El Tribunal Suprem va aixecar el secret dels informes pericials dels dispositius confiscats a García Ortiz, investigat per un presumpte delicte de revelació de secrets sobre els correus en els quals l’advocat de González Amador oferia un pacte a Fiscalia. Els agents van trobar al seu ordinador 45 correus electrònics, tots “sense interès per a la investigació”. A més, van localitzar dos arxius que contenen una còpia de dos correus rebuts amb l’assumpte “denúncia Maxwell Cremona”, amb referència al nom de l’empresa del nòvio d’Ayuso. En aquests s’observa la cadena de correus entre l’advocat de González Amador i el fiscal que l’investiga. El fiscal general va rebre aquestes còpies a les 23.45 hores del 13 de març, quan la informació ja s’hauria publicat als mitjans.

L’UCO diu que Moncloa va tenir accés al correu enviat a Lobato abans de la publicació als mitjans

Fonts de Fiscalia subratllen que fan un esborrament cíclic del contingut dels dispositius de forma periòdica com a protocol de seguretat per a la protecció de dades. D’altra banda, l’UCO va concloure que Moncloa va tenir accés al correu electrònic de González Amador i la Fiscalia, que l’assessora del Govern Pilar Sánchez Acera va enviar a l’exsecretari general del PSOE de Madrid Juan Lobato, abans que la informació es publiqués a la premsa. El cap de gabinet del socialista li hauria aconsellat no fer ús a l’Assemblea regional del correu. En aquest context, l’UCO detalla que Lobato i Sánchez Acera eren conscients que podien incórrer en una “irregularitat” si el primer ho treia a la llum.

Ábalos denuncia la Guàrdia Civil per investigació il·legal

L’exministre de Transports José Luis Ábalos va denunciar ahir a la Guàrdia Civil davant de la Fiscalia General de l’Estat per interceptar un sobre que anava dirigit a ell malgrat estar aforat per la seua condició de diputat del Grup Mixt al Congrés. “S’està violentant clarament un representant electe”, va dir en una roda de premsa a la Cambra, i va defensar que hi ha un “pacte” entre el presumpte aconseguidor del cas Koldo, Víctor de Aldama, i Fiscalia. Va negar haver-se enriquit amb tripijocs de contractes d’obra pública. La portaveu socialista a l’ajuntament de Madrid, Reyes Maroto, va admetre un encreuament de missatges amb De Aldama en la seua etapa de ministra. Els va emmarcar en “un projecte de reactivació turística que ens va arribar” i va negar tenir res a veure amb la corrupció”.