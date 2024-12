Almenys 2 morts en un atropellament en un mercat nadalenc alemany

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Almenys dos persones –un adult i un nen– van morir i entre 60 i 80 vianants més van resultar ferits després que un conductor envestís ahir amb un cotxe un grup de gent al mercat nadalenc de la ciutat alemanya de Magdeburg, la capital de l’estat de Saxònia-Anhalt, segons van confirmar les autoritats germàniques a l’hora del tancament d’aquesta edició, malgrat que el nombre de víctimes podria augmentar. Els fets van ocórrer minuts després de les set del vespre, i el ministeri de l’Interior alemany va confirmar que s’està investigant com a atac terrorista. El portaveu del Govern regional, Mathias Schüppe, va dir que “segurament es tracta d’un atemptat”, ja que el cotxe s’hauria llançat directament contra la multitud.

Pel que sembla, el vehicle es va saltar les mesures de seguretat i va recórrer almenys 400 metres dins del mercat, atropellant desenes de persones al seu pas. El conductor va ser arrestat de forma immediata, i al tancament d’edició se’n desconeixia la identitat i els motius de l’atac. Segons el diari alemany Bild, es tractaria d’un home de l’Aràbia Saudita nascut el 1974, que hauria llogat el vehicle poc abans de l’atac. La Policia hauria trobat una maleta al seient del copilot. Testimonis directes van indicar que el vehicle utilitzat era un BMW fosc. L’encarregat del mercat nadalenc va fer una crida als visitants a abandonar el centre de la ciutat i hi ha fotos que mostren una vintena d’ambulàncies en aquesta zona de la localitat, ubicada a uns 130 quilòmetres de Berlín. Per la seua part, la Policia de Magdeburg va posar en marxa un “ampli desplegament” de seguretat i va acordonar la zona. Les autoritats alemanyes van afirmar que entre 60 i 80 persones van resultar ferides en l’atropellament massiu, almenys 15 de les quals en estat greu.

Aquesta tragèdia té lloc quan es compleixen gairebé 8 anys de la tragèdia del 19 de desembre del 2016 en un mercat nadalenc al centre de Berlín, en què van morir 13 persones atropellades per un camió i un centenar de visitants més van resultar ferits. L’autor de l’atemptat va fugir a Itàlia, on va ser abatut per la policia.

Des d’aleshores es van reforçar les mesures de seguretat en aquest tipus de mercats.