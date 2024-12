Treball i els sindicats rubriquen la reducció de la jornada a 37,5 hores sense la patronal

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, i els secretaris generals de CCOO, Unai Sordo, i d’UGT, Josep Maria Àlvarez, van firmar ahir un acord per reduir la jornada laboral a 37,5 hores setmanals el 2025 sense comptar amb el suport de les patronals i amb dures crítiques de les pimes i el sector agrari.

El pacte comença a donar forma a un compromís recollit a l’acord de Govern de coalició, però que en l’última setmana ha suscitat diferències en els terminis d’aplicació entre els socis de PSOE i Sumar, i que ara ha de sumar els suports parlamentaris suficients.

Treball ha accelerat el pacte amb els sindicats, mentre que Economia advoca per alentir-ne l’aplicació

“La reducció de la jornada afectarà 12 milions de persones”, va dir la ministra, mentre va assegurar que, en els últims 40 anys, no s’ha tocat la jornada laboral, mentre que ha augmentat la productivitat per hora treballada més del 50%, per la qual cosa “ha arribat l’hora de repartir-la”.

L’acord també inclou el dret a la desconnexió digital i millora de les condicions del registre de jornada cap a un de digital, transparent, fiable i interoperable amb Inspecció de Treball; mentre endureix el règim sancionador per incompliment, amb sancions per treballador afectat.

La vicepresidenta segona va agrair als líders sindicals el seu treball, perquè “sempre estan on han de ser”, però també als representants de la patronal perquè, “malgrat no compartir des de l’origen la reducció de jornada, han estat onze mesos treballant a la taula”. El tràmit de consulta pública de l’avantprojecte de llei va començar ahir mateix, segons va anunciar Díaz, “perquè s’aprovi com més aviat millor al Congrés i el Senat”, en uns tres mesos, després del suport del Consell de Ministres.

L’objectiu és que, “abans que acabi el 2025, els qui tinguin una jornada de 40 hores guanyin temps de vida. Temps per viure, descansar, llegir, passejar, compartir i ser feliços”, va assegurar Díaz. Així mateix, dijous, Díaz s’havia mostrat “sorpresa” amb el PSOE i amb el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, per no voler complir amb els terminis recollits en l’acord de govern per rebaixar la jornada laboral.

Per la seua banda, els sindicats, que van lamentar que les patronals CEOE i Cepyme no s’hagin afegit a l’acord, van assegurar que no descarten mobilitzacions si la mesura té modificacions regressives per als treballadors durant la tramitació parlamentària.

El jutge no elevarà indemnitzacions per acomiadaments improcedents

El Tribunal Suprem ha rebutjat que la indemnització per acomiadament improcedent, establerta en 33 dies per any treballat, pugui incrementar-se en la via judicial “amb altres quanties que atenguin les circumstàncies concretes del cas”.En una sentència datada dijous i comunicada ahir, el ple de la Sala Quarta del Tribunal Suprem conclou per unanimitat que aquesta indemnització –establerta a l’article 56 de l’Estatut dels Treballadors– no suposa una vulneració de l’article 10 del Conveni 158 de l’Organització Internacional del Treball, en el qual tan sols s’indica que la indemnització ha de ser adequada.La mateixa jurisprudència de l’alt tribunal explica que el sistema d’indemnitzacions davant l’acomiadament disciplinari és diferent al civil i “no és necessari acreditar els danys i perjudicis, sinó que es presumeixen i quantifiquen de manera uniforme pel legislador”.