EUA evita in extremis el tancament del Govern a l'ampliar el pressupost

Els EUA van aprovar ahir a la nit una extensió del pressupost federal, amb la qua cosa va evitar in extremis un tancament del Govern i l’administració al país per falta de fons. Demòcrates i republicans van donar un suport majoritari a l’extensió dels comptes fins al 14 de març, quan el país ja estarà governat per Trump, que succeirà Joe Biden el 20 de gener. El Senat, de majoria demòcrata, va avalar la iniciativa després que la Cambra de Representants, sota control republicà, fes el mateix amb 366 vots a favor i 34 en contra.

Encara que l’aval de la Cambra Alta va arribar uns 40 minuts després de la mitjanit, data límit per estendre el pressupost, la Casa Blanca no va arribar a posar en marxa el protocol del tancament, ja que l’administració de Joe Biden estava convençuda que les Corts aprovarien finalment l’extensió dels pressupostos.

El text aprovat no inclou l’exigència que Trump havia fet aquesta setmana per eliminar el sostre del deute, que limita la capacitat d’endeutament públic del Govern. La proposta aprovada per les dos cambres estén el pressupost federal fins al 14 de març del 2025 i inclou 100.000 milions de dòlars per a prevenció de desastres naturals i 10.000 milions per a suport a agricultors i ramaders.

Amb la dotació de nous fons es frena un tancament que podria haver deixat centenars de milers de treballadors sense salari, agències operant sota serveis mínims i la clausura de museus i parcs nacionals.

El tancament de l’Administració en vigílies de Nadal, i a poques setmanes de la investidura de Trump, era una possibilitat molt factible des que el president electe i la seua mà dreta, Elon Musk, van dinamitar dimecres un pacte que ja havien tancat els republicans i demòcrates del Congrés per continuar finançant el Govern. Trump i el magnat, que té l’encàrrec de retallar la despesa pública en la pròxima legislatura, van posar de manifest la seua forta influència dins de les files republicanes a l’aconseguir que els legisladors del partit trenquessin el pacte.

Els tancaments de Govern dels EUA no són un fet excepcional. Des del 1976, l’Administració s’ha quedat sense fons en una vintena d’ocasions, encara que la majoria de vegades ha estat només durant un dia. L’última vegada va ser fa sis anys, durant el primer mandat de Trump, quan aquest va exigir més finançament per construir un mur a la frontera amb Mèxic. La negociació pressupostària va encallar al Capitoli, portant al tancament de Govern més llarg de la història dels EUA, amb 35 dies.