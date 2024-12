Reconciliacions polítiques amb IA

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Carles Puigdemont fonent-se en una abraçada amb un somrient Oriol Junqueras, Pedro Sánchez fent el mateix amb Alberto Núñez Feijóo o fins i tot el rei emèrit Joan Carles I besant la reina Sofia. Aquestes són algunes de les imatges generades amb intel·ligència artificial (IA) pel col·lectiu United Unknown, que ha impulsat una campanya amb motiu del Nadal que s’ha fet viral a les xarxes socials.

Fent ús d’aquesta tecnologia, ha creat un videomuntatge en to satíric amb cares populars de la política catalana i espanyola, coneguts per les seues rivalitats, diferències ideològiques o polèmiques.

També hi apareixen polítics com ara Yolanda Díaz i Isabel Díaz Ayuso, Gabriel Rufián i Santiago Abascal o Pablo Iglesias i Iñigo Errejón. Tots ells es mostren feliços i somrients, vestits amb tradicionals jerseis nadalencs, mentre sona la cançó de Rocking Around the Christmas Tree.

United Unknown és un col·lectiu fundat el 2010 conegut per la sàtira política mitjançant l’ús de les noves tecnologies, entre les quals la IA. També ha col·laborat amb Greenpeace o el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.