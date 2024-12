La família reial visita Catarroja amb retrets de l'alcaldessa

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La família reial va acudir ahir per sorpresa al mercat de Catarroja (València), una de les localitats més afectades per la dana, en un gest que van agrair alguns veïns del lloc mentre l’alcaldessa del municipi, Lorena Silvent, va criticar que la visita no hagi estat a la zona més perjudicada, on encara treballen un miler de militars.

Posteriorment, es van desplaçar, també sense cap previ avís oficial, a la pedania del Palmar, ubicada a l’Albufera, on van dinar en un restaurant tradicional de la zona la típica paella valenciana, per visitar després Picanya i un mercat nadalenc a Alaquàs, també greument afectades.

La visita de la família reial, tanmateix, no va ser del grat de l’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent (PSPV-PSOE), que va mostrar el seu enuig perquè els reis i les seues filles acudissin sense avisar i ho fessin en una part “més operativa”.

La primera visita dels reis a la zona zero de la dana es va produir el 3 de novembre a Paiporta, on es van registrar incidents. El 12 de novembre, Felip V va tornar a València i una setmana després els reis van visitar Xiva i Utiel.