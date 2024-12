Junts adverteix Sánchez que la “confiança està en números rojos”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El secretari general de Junts, Jordi Turull, va avisar ahir el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que “el crèdit de la confiança està en números rojos” i va instar a debatre la proposició no de llei de Junts al Congrés que demana una qüestió de confiança per mesurar el seu suport parlamentari. “Si a més de no complir els acords que s’han firmat, ens diuen que el que nosaltres presentem al Congrés no es pot ni parlar, evidentment les conseqüències que tindrà això per part de Junts segur que no li agradarà ni al PSOE ni al senyor Pedro Sánchez”, va declarar en una atenció als mitjans, a la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès.

Després de ser preguntat per si el traspàs de competències en immigració a la Generalitat pot ser un punt d’inflexió en la relació amb el PSOE, Turull va valorar que “seria un més”. “Tot pot sumar a la greu desconfiança que hi ha o intentar minimitzar els efectes”, va recordar, alhora que va exigir complir el discurs que es fa des de la taula de negociació a Ginebra, a Suïssa, i no un altre de diferent com es fa a Espanya, segons ell.

Sobre possibles pactes amb PP i Vox, Turull va deixar clar que “l’únic que fa pactes de veritat” amb els populars és el PSOE, ja sigui per, textualment, tenir l’alcaldia de Barcelona o consolidar una cúpula judicial que, segons el seu parer, és de les que té més desprestigi de tot Europa. “Nosaltres a Madrid no farem amics, no buscarem homòlegs, nosaltres allà defensarem interessos dels catalans”, va dir.

D’altra banda, el president d’ERC, Oriol Junqueras, justifica el cessament del responsable de Compliment del partit, Xavi Mombiela, que era l’únic encarregat d’elaborar l’informe sobre els cartells contra els germans Ernest i Pasqual Maragall. “Ha estat altament ineficient a l’hora de detectar i controlar les males praxis dins del partit”, va assegurar Junqueras a El País, on va afegir que “s’ha trencat la confidencialitat de diferents expedients instruïts” per aquest responsable.

La investigació de Mombiela assenyalava que el president del partit, que va ser reelegit el cap de setmana passat amb el 52,2% dels vots, estava al corrent de l’acció.