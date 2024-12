El missatge del rei, marcat per la dana a València i en un complex moment polític

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Felip VI va pronunciar ahir a la nit el seu tradicional discurs de Nadal, en el qual la tragèdia de la dana va ocupar un lloc destacat en el balanç d’un any en què ha celebrat el desè aniversari de la seua proclamació.

El missatge gravat del rei estava previst que estigués centrat en les víctimes i els danys provocats per les inundacions del 29 d’octubre a València, Letur i Màlaga que van causar més de 220 morts, una tragèdia que ha estat present en gairebé tots els discursos que des d’aleshores ha pronunciat el monarca. Els reis s’han desplaçat en diverses ocasions a les zones afectades per parlar amb els afectats i conèixer de primera mà els treballs de reconstrucció que s’estan portant a terme, l’última vegada precisament diumenge passat, quan van acudir-hi en una visita privada juntament amb les seues filles, la princesa Elionor i la infanta Sofia. Una imatge ben diferent de la de la seua primera visita, quan la indignació dels afectats es va traduir en el llançament de fang contra la comitiva encapçalada pels monarques, mentre el president del Govern central, Pedro Sánchez, era evacuat per motius de seguretat.

Defensa que la coherència, la integritat i la Constitució són els eixos del seu regnat El missatge ha anat perdent audiència al llarg dels anys, amb Catalunya la cua

Una de les claus que es repeteixen cada nit de Nadal en el missatge és l’apel·lació al diàleg i el consens en un context caracteritzat per l’enfrontament entre Moncloa i Partit Popular, en aquesta ocasió la crida a aquesta unitat apressa a afrontar les tasques de reconstrucció de les zones afectades, amb molts ciutadans encara vivint en unes condicions que disten molt de ser les normals. De fet, bona part dels garatges continuen plens de llot, tampoc no funcionen un ampli nombre d’ascensors d’habitatges i molts nens i joves han hagut de traslladar-se a altres col·legis i instituts al trobar-se insalubres els seus.

El missatge es produeix en el desè aniversari de la proclamació de Felip VI com a rei. Un període en què ha apostat per defensar que “la coherència i la integritat”, juntament amb la Constitució, són els principis que han guiat les seues decisions i actes en aquests anys.

Felip VI i la reina Letícia estan redoblant els seus esforços per apuntalar el futur de la successió, amb la princesa Elionor, que continua amb la seua formació militar. Aquest any ha anat tenint una presència institucional més important com a hereva. Elionor de Borbó es prepara per embarcar al Vaixell Escola de l’Armada Espanyola Juan Sebastián de Elcano i iniciar l’11 de gener vinent el seu creuer d’instrucció com a guàrdia marina de l’Escola Naval Militar, com va fer el mateix rei el 1987.

El missatge de Nadal de Felip VI, l’onzè del seu regnat, ja no només és retransmès en els mitjans audiovisuals tradicionals, sinó que utilitza el canal de YouTube de la Casa Reial, a més dels seus comptes a X i a Instagram.

Tradicionalment, les audiències dels discursos del rei han estat més baixes a Catalunya que a la resta de l’Estat. Tanmateix, també ha anat perdent força en el conjunt d’Espanya. Si el 1992 l’emissió va reunir 9,9 milions d’espectadors (un 92,1 per cent de quota sumant totes les cadenes que emetien el discurs), deu anys després la xifra havia retrocedit fins als 8,1 milions de persones (85,2 per cent). El primer discurs del rei Felip VI va ser un dels més vistos (8,2 milions d’espectadors i una quota del 73,4 per cent en tot l’Estat) mentre que l’any passat va reunir sis milions d’espectadors i un índex d’audiència del 64,6 per cent.