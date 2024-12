Israel mata cinc periodistes en un atac al costat d'un hospital a Gaza

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Almenys una trentena de persones van morir, entre les quals cinc reporters de la cadena de televisió Al Quds, vinculada al Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), en una nova onada de bombardejos israelians en diferents punts de la Franja de Gaza perpetrat durant la matinada de dimecres a dijous. Els periodistes es trobaven davant l’hospital d’Al-Awda, ubicat al campament de refugiats de Nuseirat, al centre de la Franja de Gaza. El mateix canal va confirmar la seua mort i va denunciar que van perdre la vida a causa d’“un atac contra el vehicle de transmissió externa al campament de Nuseirat, mentre complien el seu deure periodístic i humanitari”. L’Exèrcit va respondre a aquestes paraules assegurant que els cinc eren membres de la Jihad Islàmica. “Intel·ligència de múltiples fonts van confirmar que aquests individus eren operatius de Jihad Islàmica que es feien passar per periodistes”, van dir les forces armades, que com a prova van presentar un llistat de membres atribuït a aquesta organització armada en el qual apareixen els seus noms.

Israel també va bombardejar durant el dia d’ahir infraestructures sota control dels rebels houthis al Iemen, com l’aeroport de Sanà i el port de Hodeida, en una operació que va deixar almenys quatre morts i int-i-un ferits, i que l’esmentat grup va qualificar de “crim sionista”, si bé va guardar silenci, de moment, sobre possibles represàlies. Israel assegura que aquests objectius eren utilitzats pels houthis per al contraban d’armes iranianes a la regió, així com porta d’entrada d’alts càrrecs del règim de l’Iran. Malgrat aquestes afirmacions, els houthis van acusar Israel d’atacar instal·lacions d’ús civil i causar la mort a quatre persones i ferir-ne unes altres vint-i-una sense cap tipus de vinculació militar, xifres facilitades en un balanç preliminar pel ministeri de Salut i Medi Ambient controlat pels houthis. En el moment de l’atac contra l’aeroport de Sanà, el director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, es trobava a la sala d’espera per embarcar en un avió de l’ONU després d’acabar la seua missió al país.