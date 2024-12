Critiquen que Illa “s'oblidés” dels exiliats i la carestia de l'habitatge

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els partits catalans van criticar ahir la falta de concreció en el discurs ofert la nit de Sant Esteve pel president de la Generalitat, Salvador Illa, en què va valorar la fraternitat entre persones i territoris com a “fonament de qualsevol societat, país o democràcia”. El més contundent va ser el líder de Junts al Parlament, Albert Batet, que va titllar de buit el discurs i va retreure al socialista que “torna a demostrar que el seu projecte és adormir Catalunya, sense cap ambició ni lideratge de país. I una vegada més, s’ha oblidat del sofriment de tantes persones, com els exiliats”. Per la seua part, el líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, va qualificar d’“embafador” el discurs. “Una cosa és apel·lar a la concòrdia [a favor] i una altra és digerir una mantecado barrejat amb mel i merengue, que és el que ens va oferir ahir Salvador Illa”, va afirmar en un missatge a través de les xarxes socials. La líder de comuns, Jéssica Albiach, va retreure al president no haver parlat d’habitatge en el seu discurs de Nadal, quan, segons el seu parer, es tracta del principal problema de la comunitat, així com tampoc de l’emergència climàtica, “tot i haver viscut els seus estralls i el del negacionisme de ben a prop”. “El 2025, Catalunya ha de liderar la resposta als grans reptes que tenim com a país, no esquivar els problemes”, va concloure Albiach. La presidenta dels comuns al Parlament va aprofitar també per reclamar al PSOE la creació d’una taula del bloc de la investidura. L’objectiu, va afirmar, és afrontar “l’ofensiva reaccionària i salvatge” de PP i Vox, així com la “guerra bruta i perillosa” dels “poders fàctics i econòmics” que volen tombar l’executiu espanyol, va alertar. Albiach també va criticar que Junts “es deixi instrumentalitzar” per la dreta –per demanar una qüestió de confiança a Pedro Sánchez–. “Que expliquin què guanya Catalunya desestabilitzant Sánchez”, va preguntar. Qui no va reaccionar al discurs del president va ser ERC, clau si Illa vol aprovar els pressupostos. Els d’Esquerra ja li van retreure en el seu balanç anual que donés per acabat el conflicte polític a Catalunya. Els republicans també han exigit ja al president que compleixi amb els pactes que tenen pendents, com el nou finançament, el traspàs de Rodalies o la quitació del deute del FLA. D’aquests assumptes tampoc va parlar Illa en el seu discurs.