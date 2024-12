Israel assalta l'últim hospital del nord de Gaza després de setmanes de fort setge

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Exèrcit d’Israel va anunciar ahir l’entrada de les seues forces a l’hospital Kamal Adwan, l’últim centre mèdic operatiu al nord de Gaza, després de setmanes de setge a les instal·lacions. Va ser una operació concebuda, segons els militars, contra les milícies palestines atrinxerades a l’interior del centre, i denunciada per la direcció de l’hospital com una vulneració del Dret Internacional Humanitari i un cop fatal al sistema sanitari de la zona.

L’operació va ser executada sota la direcció del servei d’Intel·ligència israeliana, el Shin Bet, segons una “informació preliminar sobre la presència de terroristes, infraestructures terroristes i activitat terrorista al lloc”.

Evacuat el treballador de l’OMS ferit en un atac israelià dijous a la capital del Iemen, Sanà

L’Exèrcit israelià va indicar que, abans de l’operació, ha permès l’“evacuació ordenada” tant de pacients com de personal en coordinació amb autoritats locals i organismes internacionals.

Les autoritats palestines van proporcionar un relat radicalment diferent: van acusar Israel d’entrar per la força al centre mèdic i d’expulsar 350 persones, comptant pacients i personal mèdic, mentre tallava la comunicació de l’hospital amb el món exterior, segons el ministeri de Salut de Gaza, sota control de Hamas.

El director del centre, Hossam Abu Safiya, va precisar que l’evacuació forçada de l’hospital va afectar 75 ferits més acompanyants i uns 180 integrants de personal, que van ser traslladats des de Jabalia cap a l’Hospital Baptista Al-Ahli, a la ciutat de Gaza.

Dels tres hospitals que prestaven serveis mèdics al nord de Gaza –l’hospital Beit Hanoun, l’hospital Indonesi i el Kamal Adwan– el primer ha quedat “completament destruït” i el segon estava “totalment fora de servei després de la destrucció de tota la infraestructura”, segons assenyalen fonts palestines.

A més, l’Exèrcit d’Israel va llançar nous bombardejos contra el que va descriure com “infraestructura” en el pas de Janta, a la frontera entre Síria i el Líban, presumptament utilitzada per Hezbollah per a l’entrega d’armes des de territori sirià.

Per un altre costat, el director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, va confirmar l’evacuació d’un treballador de l’agència sanitària de Nacions Unides ferit dijous en un bombardeig israelià contra la capital del Iemen, Sanà.

Un terrorista assassina amb una arma blanca una dona israeliana

Una dona va morir ahir després de ser apunyalada diverses vegades per un “terrorista” a la localitat israeliana de Herzliya, situada al nord de Tel-Aviv, mentre que l’atacant, un palestí de 28 anys d’edat, va ser detingut per les forces de seguretat després de ser tirotejat per un guàrdia de seguretat que era a la zona.La víctima, d’uns 80 anys, va morir poc després d’arribar al Centre Mèdic Ichilov de Tel-Aviv, segons va confirmar l’hospital, poc després que el servei d’ambulàncies de l’Estrella de David Roja l’evacués en estat crític.Per una altra banda, el braç armat del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), les Brigades Al-Qassam, va assegurar haver portat a terme un atemptat suïcida contra un grup de militars d’Israel a la localitat de Jabalia, situada al nord de la Franja de Gaza, sense que l’Exèrcit israelià s’hagi pronunciat de moment sobre aquest incident.