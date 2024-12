El PSC retreu a Junts que es posi al costat del PP contra Sánchez

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, va recriminar ahir a Junts que “es posi al costat” de PP i Vox amb el seu “ultimàtum” al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, per forçar-lo a sotmetre’s a una qüestió de confiança. Moret va retreure a Junts que mantingui una proposició no de llei a Madrid per desafiar Sánchez a presentar una qüestió de confiança, una proposta la tramitació de la qual depèn ara de la Mesa del Congrés.

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ja va alertar que, si els socialistes veten la proposició del seu partit, la legislatura espanyola podria acabar “col·lapsant”, una advertència que no ha agradat gens a les files del PSC. Per a Moret, “aquesta proposta de qüestió de confiança, en aquests moments, no és adequada”, perquè “no genera estabilitat, sinó el contrari”.

“En aquest moment, amb una realitat convulsa a nivell polític, social i econòmic, el que es necessita són institucions estables que puguin treballar i prendre decisions per implementar polítiques públiques que generin estabilitat, que és el que volen els ciutadans”, va argumentar.

Moret, que és alcaldessa de Sant Boi de Llobregat i presidenta de la diputació de Barcelona, va remarcar que “la gent el que vol és tranquil·litat” i una bona gestió en assumptes com l’habitatge, la seguretat, l’educació o la salut.

La “preocupa” que Junts per Catalunya “es posi al costat de la dreta i l’extrema dreta”, els posicionaments de les quals “posen en qüestió el sistema democràtic, impulsen relats i propostes d’odi que generen confrontació i no són propositives ni positives”.

Mentrestant, la diputada de la CUP al Parlament Laia Estrada va celebrar que el Consell de Garanties Estatutàries hagi avalat la proposició de llei d’ERC i comuns per modificar la regulació de la fiscalitat del joc i del casino del complex turístic Hard Rock, després que Junts sol·licités un dictamen a l’organisme.

“Cap sorpresa, ni per a Junts ni per a ningú. Es tractava de guanyar temps, dilatar el que en realitat ja hauria d’haver fet el Govern d’ERC la passada legislatura”, va escriure en una publicació a X.