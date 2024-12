Vladímir Putin demana disculpes pel “tràgic incident” de l'avió azerbaidjanès sinistrat

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president rus, Vladímir Putin, es va disculpar ahir telefònicament davant del seu homòleg azerbaidjanès, Ilham Aliyev, pel “tràgic incident” a l’espai aeri de Rússia amb l’avió de passatgers d’Azerbaijan Airlines (AZAL) que es va estavellar dimecres passat al Kazakhstan en el qual 38 persones van morir i 29 van resultar ferides, va informar el Kremlin.

El comunicat de Moscou sobre la conversa entre els dos mandataris apunta únicament al fet que els sistemes de defensa russos repel·lien atacs de drons ucraïnesos mentre l’avió intentava aterrar a Grozni, per bé que el mandatari rus no va especificar si l’aparell va caure per un míssil de les bateries antiaèries russes.

Els EUA s’han afegit a la hipòtesi que l’aparell azerbaidjanès va ser abatut per un míssil rus

La nota de premsa del Kremlin indica que, durant la seua conversa telefònica amb el mandatari azerbaidjanès, Putin “es va disculpar pel fet que el tràgic incident hagi tingut lloc a l’espai aeri rus i una vegada més va expressar el seu més profund i sincer condol a les famílies de les víctimes i va desitjar una ràpida recuperació als ferits”.

En el curs del contacte telefònic, va afegir la presidència russa, “es va observar que l’avió de passatgers azerbaidjanès, que volava estrictament segons l’horari, va intentar repetidament aterrar a l’aeroport de Grozni”, la capital de la república russa de Txetxènia.

A diferència de la nota del Kremlin sobre la conversa telefònica entre els dos mandataris, la de la presidència azerbaidjanesa conté detalls que aporten més llum sobre el caràcter del “tràgic incident”. Segons Bakú, “el fuselatge de l’aeronau presenta nombrosos forats, passatgers i tripulants van resultar ferits en vol per resquills que van perforar la cabina i els testimonis de les hostesses i passatgers que van sobreviure confirmen que hi va haver una acció externa”, va dir el president azerbaidjanès.

Va agregar que, a proposta de la part azerbaidjanesa, es va organitzar un grup d’experts internacionals per a una investigació exhaustiva de les causes de l’accident, que ja ha començat les seues tasques.

Sobre aquest assumpte, l’alta representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, Kaja Kallas, va demanar emprendre una investigació internacional “ràpida i independent” sobre les causes de l’accident.

Els Estats Units s’han afegit a la hipòtesi dels experts que creuen que l’accident de l’avió va ser causat per un míssil antiaeri rus.

Finlàndia confisca el petroler sospitós de danyar l’EstLink2

L’Eagle S, nom del petroler sospitós d’haver danyat dimecres passat, dia de Nadal, el sistema EstLink2 –un cable d’electricitat i de telecomunicacions submarí que connecta Finlàndia amb Estònia–, ha estat confiscat per la Policia finlandesa en una mesura que forma part de les investigacions que desenvolupen les autoritats.A l’Eagle S, petroler registrat a les illes Cook que feia la ruta entre Rússia i Egipte, se li vincula també l’anomenada “flota fantasma” que utilitza Rússia per transportar cru. Danys en uns altres quatre cables de telecomunicacions de la zona són atribuïts també a l’Eagle S, malgrat que les investigacions sobre els desperfectes causats per aquest vaixell continuen.Per la seua part, l’empresa energètica finlandesa Fingrid va estimar que la reparació dels danys patits pel cable EstLink2 es prolongarà fins a l’estiu vinent.