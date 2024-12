Milers de persones apressen Mazón a dimitir al cap de dos mesos de la dana

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Una nova manifestació, la tercera des de les riuades i inundacions que a finals d’octubre van causar a València almenys 223 morts, milers d’afectats i pèrdues milionàries a la província, va reunir ahir milers de valencians al centre de la capital coincidint amb el dia en què es complien dos mesos des de la dana. La protesta, que va concentrar prop de 80.000 persones, segons dades de la delegació de Govern, va canviar el seu recorregut a causa dels talls de carrers per les dates nadalenques, i es va iniciar a la plaça de Sant Agustí encapçalada per set tractors com a homenatge als agricultors que han col·laborat en la neteja de molts municipis, rebuts entre aplaudiments.

La marxa va ser convocada per prop de 60 organitzacions cíviques, socials i d’esquerra amb l’adhesió de més de 150 entitats per demanar la dimissió del president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, per la gestió de la dana del 29 d’octubre. Amb aquesta tercera marxa (les anteriors van ser el 9 de novembre, que va reunir 130.000 persones, i el 30 de novembre, amb gairebé 100.000, segons la Delegació del Govern) es busca, segons els convocants, veritat, justícia i reparació i respon a “la inactivitat, falta de responsabilitat i gestió nefasta” del Govern valencià davant de la catàstrofe, per la qual encara es busquen tres persones desaparegudes 61 dies després de la tragèdia.

Els portaveus de les entitats van acusar Mazón de “negar les evidències” i estar només interessat a posar “punt final a una situació duríssima”, amb més de 220 morts i en la qual “la gent ha perdut les seues cases i els seus negocis” (vegeu el desglossament).

A la capçalera de la protesta hi havia dos familiars de víctimes de la dana, la Saray, veïna de Montserrat i filla d’una de les persones no localitzades encara, i l’Aitana, de Catarroja, neta d’una víctima, qui va reclamar justícia i va lamentar que el Consell “no hagi assumit cap responsabilitat, ni del que van fer ni del que no van fer”, i va assegurar que des del Govern valencià no han contactat amb les famílies “per a res”.

La manifestació va coincidir al seu pas pels carrers comercials del centre de València, com el carrer Colom, amb l’afluència de persones que dedicaven la tarda a fer compres nadalenques. Els assistents van aprofitar per adaptar una nadala a l’escenari de fang i llot que han viscut, així com pels mateixos convocants per crear la Nadala de la dana, que parla de la tristesa, l’abandó, la falta d’ajuda i la indignació i va ser cantada per Dani Miquel i Rafa Xambó a l’acabar el recorregut a la plaça Amèrica.

Encara hi ha cases sense ascensor i garatges amb fang

Els veïns afectats segueixen sense tenir les seues necessitats cobertes i a dos mesos del desastre encara hi ha cases sense subministraments bàsics, garatges inundats que posen en perill l’estructura dels edificis, milers d’ascensors no funcionen i hi pot haver malalties a les zones destruïdes, segons denuncien. Hi ha cues “interminables” i tràmits burocràtics “confusos” per obtenir ajuts.