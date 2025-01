Almenys 27 migrants morts en un naufragi en aigües de Tunísia

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Almenys 27 migrants van morir ahir a causa d’una naufragi registrat davant la ciutat de Sfax, a Tunísia, segons van informar les autoritats del país, que van assenyalar que 83 persones van poder ser rescatades amb vida.

El director de Protecció Civil de Sfax, Ziad al-Sediri, va indicar que el naufragi es va produir a tan sols unes tres milles nàutiques de la costa (uns 5,5 quilòmetres). A més, va confirmar que tots els migrants que viatjaven a bord del vaixell procedien de països de l’Àfrica subsahariana. D’altra banda, 366 migrants van arribar de forma irregular a Espanya durant el primer dia de l’any (268 a les Canàries i 98 a les Balears). A més, durant el matí de dimecres va arribar un cayuco a Las Galletas (Tenerife) amb dos morts. Espanya va vorejar el 2024 el rècord d’arribades irregulars de migrants registrades en un any, amb 63.970 entrades, una mica per sota del màxim històric del 2018, situat en 64.298, segons l’últim balanç del ministeri de l’Interior. Respecte al 2023, les arribades de forma irregular han crescut un 12,5 per cent, al passar de 56.852 a les 63.970 a 31 de desembre d’aquest any, és a dir, 7.118 més.

Un total de 63.970 immigrants han arribat a Espanya de forma irregular el 2024, un 12,5% més

Per la seua part, el president de les Canàries, Fernando Clavijo, va respondre al ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres –qui el va acusar d’atacar de manera injusta el Govern d’Espanya per la falta d’acord en migració–, que també ha estat “dur” amb el PP, mentre que li va recordar que les competències en aquesta matèria les té l’Executiu central. Tant Clavijo com el lehendakari, Imanol Pradales, han remès a la resta de presidents autonòmics la seua proposta per a una distribució extraordinària de menors no acompanyats.