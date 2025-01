Els Estats Units reten homenatge a Jimmy Carter amb sis dies de cerimònies

Pas del cotxe fúnebre de Carter per Archery, Geòrgia. - EFE/ALEX BRANDON

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’expresident dels Estats Units Jimmy Carter, que va morir diumenge passat dia 29 als 100 anys a la seua ciutat natal de Plains, serà homenatjat al llarg de sis dies de cerimònies commemoratives en diferents llocs del país, que van donar inici dissabte a Geòrgia, el seu estat natal. “Era un home increïble, i una dona increïble el va recolzar i el va tranquil·litzar. I junts, els dos van canviar el món, va ser una cosa increïble veure-ho des de tan a prop i poder participar-hi. Gràcies pel teu servei”, va afirmar el seu fill James Earl Chip Carter en un discurs en el qual es va mostrar clarament afectat.

Geòrgia va obrir la capella ardent del mandatari al començament d’un funeral estatal de 48 hores. Els serveis van començar dissabte a Geòrgia, on la comitiva va recórrer Plains, la seua ciutat natal, i es va aturar breument a la casa de la seua infància. A continuació, la comitiva es va dirigir al Capitoli de l’Estat de Geòrgia i després al Centre Presidencial Carter d’Atlanta, on l’expresident reposarà fins demà dimarts. El seu cos serà traslladat a Washington, on reposarà a la Rotonda del Capitoli abans del funeral a la Catedral Nacional de Washington. El Capitoli estarà obert al públic perquè la gent pugui presentar els seus respectes abans del funeral.