El preu de la llum marcarà aquest dilluns el nivell més baix en gairebé un mes

El preu mitjà de l’electricitat al mercat a l’engròs baixa avui dilluns, dia de Reis, fins als 45,43 euros el megawatt hora (MWh), el preu mitjà més baix registrat des de fa gairebé un mes.

Així, el màxim se situa en els 117,78 euros/MWh entre les 21.00 i les 22.00 hores i el mínim en 3,52 euros/MWh entre les 3.00 i les 5.00 hores, segons les dades publicades per l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE).

Des del 8 de desembre, quan el preu mitjà de l’electricitat va ser de 22,19 euros/MWh, no es registrava la llum mitjana tan baixa al mercat regulat, que ha estat de mitjana per sobre dels 100 euros/MWh gairebé 20 dies en aquest període.

Els experts apunten que el preu de l’electricitat inicia el 2025 amb “una clara tendència alcista” i veuen “incertesa” en la seua evolució en els propers mesos davant d’un repunt en el preu del gas natural.

Malgrat que el denominat pool va tancar el 2024 amb un preu mitjà de 63,04 euros per megawatt hora (MWh), amb una disminució del 28% sobre el 2023 i amb un fort descens del 35,8% sobre la seua mitjana dels últims cinc anys, el fort impuls que ha registrat al novembre i al desembre, col·locant-se per sobre dels 100 euros/MWh, dona molta incertesa sobre com evolucionaran els preus el 2025.

A tots aquests preus cal sumar els costos fixos existents per al consumidor elèctric per peatges, càrrecs i ajustaments de sistema.

El pool no representa exactament l’import final en el preu de la llum per a un consumidor acollit a la tarifa regulada, ja que amb l’entrada del 2024 es va adoptar un nou mètode de càlcul del PVPC, que incorpora una cistella de preus a mitjà i llarg termini per evitar les fortes oscil·lacions, sense perdre les referències de preus a curt termini que fomenten l’estalvi i el consum eficient.

D’aquesta manera, la proporció de vinculació amb el preu del pool s’anirà reduint progressivament, per incorporar les referències dels mercats de futurs, de manera que aquests representin el 25% el 2024, el 40% el 2025 i el 55% a partir del 2026.