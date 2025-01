Un Trudeau en hores baixes dimiteix com a primer ministre del Canadà

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, va presentar ahir la seua dimissió com a líder del Partit Liberal, càrrec que ha ostentat des de fa onze anys, i seguirà al capdavant de l’Executiu fins a trobar un substitut, davant de la cada vegada més falta de confiança a les files de la formació i la previsible derrota en les eleccions previstes per a l’octubre, segons les enquestes. “Tinc la intenció de dimitir com a líder del partit, com a primer ministre, després que el partit elegeixi el seu pròxim líder”, va anunciar Trudeau.

“M’ha quedat clar que si he de lluitar batalles internes no puc ser la millor opció en aquestes eleccions”, va dir Trudeau, qui va assegurar que un nou líder sabrà portar “els valors i idees” del partit a les pròximes eleccions.

Trump va fer broma sobre convertir el Canadà en l’“estat 51” en plena crisi política de Trudeau

Trudeau va informar que el Parlament quedarà suspès fins al 24 de març vinent mentre s’elegeix un nou líder, després del vistiplau atorgat per la governadora general del Canadà, Mary Simon.

L’encara primer ministre, ha estat sota una forta pressió perquè renunciï al mig d’una caiguda en les enquestes i diverses delegacions del partit demanant la seua dimissió des d’abans de Nadal.

Guanyador de tres eleccions consecutives, ha anat perdent empenta en els últims anys després de diversos revessos polítics, com la renúncia de la seua ministra de Finances, Chrystia Freeland, durant molt temps vista com la seua successora. S’hi afegeix un Donald Trump –de qui va ser antítesi en el seu moment a Amèrica del Nord– que ha estat fent llenya de l’arbre caigut després de guanyar les eleccions als EUA, referint-se a ell com a governador de l’“estat 51” i amenaçant d’imposar forts aranzels.