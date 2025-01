Emotiu record a les víctimes de 'Charlie Hebdo'

Hidalgo i Macron van encapçalar la cerimònia. - EFE/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUT

França va oferir ahir un emocionat record a les dotze víctimes de l’atemptat gihadista perpetrat fa deu anys contra la revista satírica Charlie Hebdo, un atac a la llibertat d’expressió en represàlia per la publicació de caricatures de Mahoma. El president de França, Emmanuel Macron, i l’alcaldessa de París, Anne Hidalgo, van encapçalar una cerimònia al carrer Nicolas Appert, en què una placa a la façana de l’antiga seu de la publicació recorda els noms de les onze víctimes mortals que hi va haver. Les commemoracions van acabar amb un acte davant del supermercat jueu on un altre terrorista va matar quatre persones dos dies després.