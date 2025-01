Raül Blanco presenta la dimissió com a president de Renfe

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de Renfe, Raül Blanco, va presentar ahir la dimissió al·legant motius personals i coincidint amb l’enèsim incident a la xarxa de Rodalies de Catalunya, on la circulació de la línia R15 va quedar interrompuda durant bona part del matí per l’avaria d’un tren que va deixar atrapats 80 passatgers en un túnel entre Pradell i Riudecanyes, un tram amb via única. Blanco, que deixa el càrrec a l’operadora pública després de menys de dos anys, va explicar que la decisió va ser presa de “mutu acord amb el ministeri de Transports” i que ara se centrarà en nous objectius professionals en l’àmbit privat. Durant la seua presidència, es va acordar el traspàs parcial de Rodalies a la Generalitat, que encara s’ha de fer efectiu, i es van recuperar les connexions d’alta velocitat amb França, malgrat que encara falta l’enllaç entre Barcelona i París en solitari per part de Renfe. Álvaro Fernández Heredia, actual secretari general de Mobilitat Sostenible i exalt càrrec de l’ajuntament de Valladolid, es perfila com a possible substitut de Blanco al capdavant de Renfe.

Aquesta dimissió va coincidir amb una nova incidència en el servei de Rodalies. Un tren que havia sortit de Riba-roja d’Ebre a les 8.30 hores del matí amb destinació Barcelona Estació de França es va quedar parat en un túnel entre Pradell i Riudecanys, en un tram de via única, amb 80 passatgers a bord per una avaria sense especificar. Cap al migdia el tren va poder arribar pels seus propis mitjans fins a l’estació de Riudecanyes, on un altre comboi va traslladar als passatgers fins a Reus, on van poder agafar altres trens per arribar finalment a la seua destinació.

A causa d’aquesta incidència, els trens de mitjana distància i de mercaderies es van haver d’aturar a les estacions durant tot el matí.