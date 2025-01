Miguel Ángel Rodríguez admet que va filtrar un correu del nòvio d'Ayuso

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Miguel Ángel Rodríguez, cap de gabinet d’Isabel Díaz Ayuso, va reconèixer ahir al jutge que va difondre un correu entre l’advocat de la parella de la presidenta madrilenya i el fiscal que l’investigava per frau a Hisenda, un document que a ell li va filtrar el mateix Alberto González Amador –va dir– per “desmentir” una notícia.

En declaracions als mitjans després de declarar com a testimoni davant del jutge del Suprem que investiga el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, Rodríguez va admetre que va filtrar a alguns mitjans el correu del 12 de març en què el fiscal Julián Salto anuncia a la defensa d’Alberto González Amador que presentaran una denúncia i que hi ha possibilitat de pacte. “Aquest és el text que jo difonc.” Ara bé, va dir que “desconeixia” l’existència del correu anterior del 2 de febrer en què González Amador oferia un pacte a la Fiscalia pel qual es declarava culpable de dos delictes fiscals per defraudar més de 350.000 euros dels beneficis obtinguts per la venda de mascaretes durant la pandèmia.

Després de la seua declaració, l’Advocacia de l’Estat –que defensa el fiscal general– va proposar buidar les dades del seu mòbil però les acusacions s’hi van oposar per ser invasiu, per la qual cosa es va acordar que mostrés una captura de pantalla a la lletrada de l’Administració de Justícia per acarar l’hora en què va enviar els missatges la nit del 13 de març, quan va difondre el correu a un grup amb mig centenar de periodistes. Al marge de la seua declaració, Rodríguez va dir que el fiscal general de l’Estat ha de ser “jutjat” i “condemnat” de “manera exemplar” perquè “mai a ningú més no se li ocorri donar a conèixer un expedient secret d’un espanyol”. “El fiscal general va anar p’alante”, va manifestar, una expressió que va dir un dia abans la ministra portaveu del Govern central, Pilar Alegría. Rodríguez va assenyalar a més que és “evident” que si González Amador no fos el nòvio d’Ayuso, “faria temps que aquest assumpte l’hauria resolt Hisenda, com milers de casos diaris”.

Per la seua part, Pilar Alegría va assegurar ahir en una entrevista que el cap de gabinet de la presidenta madrilenya “no diu la veritat ni obligat”.