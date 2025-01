Montero explica el seu “pas endavant” al PSOE-A perquè li “dol Andalusia”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La vicepresidenta primera del Govern central, María Jesús Montero, va justificar ahir el “pas endavant” que ha decidit fer per liderar el PSOE andalús perquè li “dol” Andalusia i la situació en la qual es troba la comunitat autònoma sota el Govern de Juanma Moreno. Al seu torn, la número dos dels socialistes va asseverar que no torna ara a aquesta regió amb la nova responsabilitat política que vol assumir, perquè “mai” va marxar-ne i sempre ha estat treballant “per i per a Andalusia”. Així ho va proclamar durant la seua intervenció en l’acte amb militants en un hotel de Sevilla en el qual va confirmar oficialment que ha decidit presentar la seua precandidatura a la secretaria general del PSOE andalús, que afronta ara un procés congressual que desembocarà en el XV Congrés regional programat per als propers dies 22 i 23 de febrer a Armilla (Granada).

La vicepresidenta primera va aprofitar per elogiar públicament la tasca de Juan Espadas al capdavant de la federació socialista andalusa –la qual compta amb més militants entre el PSOE–, la seua “feina immensa” en un moment “molt dur de la nostra organització”, segons va posar en relleu Montero, les paraules de la qual van ser acompanyades d’una ovació dels assistents.