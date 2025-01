Donald Trump evita la presó i una multa econòmica malgrat ser condemnat pel cas de l'actriu porno

Donald Trump en una reunió amb els líders de la UE al Consell Europeu.Consell Europeu / via ACN

El president electe dels Estats Units, Donald Trump, ha estat condemnat per la justícia nord-americana per haver falsificat documents per ocultar diversos pagaments a l'actriu porno Stromy Daniels, amb qui va mantenir una relació extramatrimonial durant la campanya electoral de l'any 2016. Amb aquests pagaments, el magnat volia comprar el seu silenci i evitar Daniels fes declaracions que poguessin perjudicar la seva carrera electoral.

Si bé Trump evitarà la presó i una multa econòmica, la sentència suposa tot un precedent. Amb aquesta condemna, el líder republicà es convertirà en el primer president electe dels Estats Units que entrarà a la Casa Blanca com a persona convicte.