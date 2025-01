Deu morts i més de 153.000 evacuats en els 3 focus de l'incendi que assola Los Angeles

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els tres incendis actius que continuen fuetejant el comtat de Los Angeles ja sumen almenys deu morts i han afectat més de 10.000 estructures –principalment habitatges–, mentre que els bombers esgotats continuen lluitant incansablement per contenir les flames avivades pel vent. A més, més de 153.000 persones han estat evacuades de les seues llars des que es va desencadenar una onada devastadora d’incendis al comtat de Los Angeles el 7 de gener passat que els equips de socors estan començant a contenir, van informar aquest divendres les autoritats. “Malgrat tots els incendis que estem enfrontant, hi ha ordres d’evacuació per a aproximadament 153.000 residents i aproximadament 57.830 estructures en risc”, va dir el xèrif del comtat de Los Angeles, Robert Luna, en una conferència de premsa. Per la seua part, la cap del Departament de Bombers de Los Angeles, Kristin Krowley, va assenyalar que “els nostres bombers s’esforcen al màxim. Mai no he vist una cosa així en 25 anys de carrera. Els nostres bombers, amb les botes sobre terreny, estan absolutament cansats, però els dic, mai, mai no es rendiran”.

L’incendi, que ha deixat incinerats més de 5.000 habitatges i estructures, i s’ha estès per 8.084 hectàrees, ha presentat petits avenços de contenció d’un 6%, segons el Departament Forestal i de Protecció contra Incendis de Califòrnia, Cal Fire.

El secretari de Salut i Serveis Humans dels Estats Units, Xavier Becerra, va anunciar ahir la declaració d’una situació d’Emergència de Salut Pública per reforçar la resposta dels serveis sanitaris a problemes de salut derivats de la inhalació de la immensa cortina de fum que està cobrint la regió.

Així mateix, la massiva destrucció d’infraestructures que han causat els múltiples incendis a Los Angeles ha provocat la “crisi d’assegurances” a l’estat i la incapacitat d’afrontar els multimilionaris costos que han causat els estralls de les flames. És per això que l’anomenada “assegurança d’últim recurs” o Pla Just (Pla Fair) estarà protegit després dels devastadors incendis, va informar el comissionat d’Assegurances, Ricardo Lara.

Califòrnia desplega la Guàrdia Nacional per evitar saquejos

El governador de l’estat de Califòrnia, Gabin Newsom, va anunciar ahir el desplegament de la Guàrdia Nacional per ajudar a “mantenir l’ordre públic” i evitar els saquejos davant l’emergència desencadenada pels forts incendis registrats en el comtat de Los Angeles.“No tolerarem els saquejos”, va asseverar Newsom, que va donar les gràcies per l’“increïble treball del personal del Cos de Bombers i d’Emergències”. “Estem posant tot el que està a la nostra mà, inclosos els efectius de la Guàrdia Nacional, per protegir les comunitats afectades durant els propers dies”, va assenyalar el governador en un comunicat.

La Terra bat un nou rècord de temperatures càlides el 2024

La Terra va experimentar el 2024 l’any més càlid des que hi ha registres i la pujada de la temperatura mitjana va superar per primera vegada la barrera d’1,5 ºC respecte als nivells de l’era preindustrial, van confirmar ahir diverses agències i organismes especialitzats que van manifestar la seua gran preocupació per aquesta pujada. El Servei de Canvi Climàtic de Copernicus (C3S), el programa d’observació de la Terra de la UE, va divulgar que la temperatura mitjana de l’aire en superfície va ser de 15,10 ºC. Això suposa 0,72 ºC per sobre de la temperatura mitjana entre 1991 i 2020 i 0,12 °C més que el 2023, l’any que fins ahir tenia el rècord des que hi ha registres (1850). Comparat amb el període preindustrial (1850-1900), la pujada tèrmica és d’1,60 ºC, amb la qual cosa es va superar per primera vegada la cota d’1,5 ºC establerta a l’Acord de París del 2015, la línia roja a no sobrepassar per contenir l’escalfament del planeta i les seues conseqüències. Segons va assenyalar yer la NASA, la Terra es troba a mig camí d’assolir la calor del Pliocè –amb pols sense gel– en només 150 anys.