La jutge de violència masclista rebutja assumir el cas del fill de Rivas

El Jutjat de Violència sobre la Dona número 2 de Granada va decidir ahir no acceptar el cas sobre el fill menor de Juana Rivas, malgrat que aquesta decisió no afecta la mesura cautelar dictada per un altre jutjat per la qual el nen no ha de tornar a Itàlia amb el seu pare, investigat per violència de gènere, i pot quedar-se a Espanya amb la seua mare, segons van explicar els advocats de Rivas. El jutjat va rebutjar acceptar la inhibició al seu favor acordada en el cas pel d’Instrucció 4, que, després de prendre declaració al fill menor de Rivas va decidir, com a mesura cautelar, que es quedés a Espanya amb la seua mare. Segons el seu parer, no hi ha “indicis suficients” d’un delicte de violència masclista en les denúncies presentades per Rivas, a més, considera que com que els fets de presumpte maltractament van tenir lloc en un altre país excedeix les seues competències. Davant d’això, el ministeri d’Igualtat va asseverar que l’Estat ha de protegir el menor.