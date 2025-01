El PSOE impulsa una llei per limitar les accions judicials abusives

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El PSOE va registrar ahir una proposició de llei orgànica al Congrés que prohibeix exercir l’acusació popular a partits polítics i associacions o fundacions vinculades amb ells i amb la qual busca garantir els drets fonamentals davant l’assetjament derivat d’“accions judicials abusives”. El portaveu del grup socialista, Patxi López, va ser l’encarregat de presentar aquesta iniciativa que inclou també la doctrina del Tribunal Suprem sobre la impossibilitat d’obrir un procés penal amb mers retalls de premsa “sense el menor indici d’irregularitats”. Els socialistes impulsen aquesta iniciativa en un moment en què hi ha diversos procediments judicials impulsats per acusacions populars sense el suport de la Fiscalia, entre els quals els que afecten Begoña Gómez i David Sánchez, dona i germà del president del Govern espanyol. I proposen que la llei tingui caràcter retroactiu i pugui aplicar-se a investigacions que ja es trobin en curs, la qual cosa, a més dels citats, afectaria desenes de casos en què hi ha partits personats, en especial el PP, el PSOE i Vox, entre els quals el cas Koldo.

L’objectiu d’aquesta llei és, va detallar López, impedir l’assetjament que es pateix quan hi ha qui utilitza les accions judicials de forma abusiva amb l’única finalitat d’atacar els qui no combreguen amb els seus plantejaments i va lamentar que es donin casos de lawfare.

El PP va considerar que la llei que vol impulsar el PSOE confirma la seua “desesperació” davant els “casos de corrupció que l’acorralen”. Al seu entendre, evidencia la seua “voluntat de perseguir” els qui denuncien, investiguen o informen de la corrupció que hi pot haver a les files socialistes. “Aquesta mesura és un pas més en la seua estratègia de laminar el Poder Judicial”, van dir els populars.

Per la seua part, Junts va anunciar que presentarà una esmena a la totalitat de la llei amb text alternatiu a la proposta del PSOE considerant que aquesta queda “curta”.

La iniciativa proposa suprimir el delicte d’ofenses religioses

■ La llei que busca impulsar el PSOE advoca també per suprimir l’article 525 del Codi Penal, d’ofenses als sentiments religiosos, un delicte que segons van assenyalar el portaveu dels socialistes, Patxi López, “no registra gairebé cap condemna” malgrat que és utilitzat “permanentment per organitzacions ultres i fonamentalistes per perseguir artistes, activistes, representants electes, fent-los passar per processos penals que són molt costosos a nivell econòmic i personal, sense cap fonament”. No obstant, va voler deixar clar que amb aquesta llei no es despenalitza l’atac o l’assetjament per motius religiosos. El PSOE manté bloquejada una iniciativa de Sumar en aquest mateix sentit, però que inclou eliminar l’enaltiment del terrorisme, una cosa que descarten.