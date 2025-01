Trump, primer president dels EUA condemnat però sense multa ni presó

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president electe Donald Trump va ser condemnat ahir a una sentència de “llibertat incondicional” pel jutge Juan Merchan, en el cas de pagaments irregulars per comprar el silenci sobre una relació extramarital, convertint-se així en el primer president dels Estats Units amb una condemna criminal al seu historial. La sentència suposa que el president electe, que va sentir la sentència per videoconferència, no trepitjarà la presó ni tindrà cap altra obligació envers el tribunal, en forma de multa o de personació davant de la cort amb alguna periodicitat. El jutge Merchan va dir en les seues consideracions prèvies que el cas hauria pogut semblar extraordinari però va ser “ordinari” i similar a molts altres en la selecció del jurat o la consideració de les proves inculpatòries, i que ell, en cap cas, no podia “esborrar el veredicte del jurat”.

En el seu torn de paraula, Trump, que duia un vestit blau i una corbata roja de ratlles, es va negar a tornar la salutació al jutge i va dir que aquesta havia estat “una experiència horrible” abans de reiterar: “Soc completament innocent, no vaig fer res incorrecte”, segons van relatar els periodistes presents a la sala. El maig del 2024, un jurat va declarar culpable Trump de 34 delictes de falsificació de registres comercials per comprar el silenci de l’actriu porno Stormy Daniels abans de les eleccions del novembre del 2016, que va guanyar, i evitar que sortís a la llum durant la campanya una suposada aventura extramarital. Els advocats de Trump han intentat per tots els mitjans que es desestimi el cas, al qual Trump s’ha referit com una “caça de bruixes” i en el qual ha acusat el jutge i la Fiscalia d’executar una persecució política contra ell. “Els demòcrates radicals han perdut una altra patètica caça de bruixes, després de gastar desenes de milions de dòlars i passar sis anys de treball obsessiu”, va escriure a la seua xarxa Truth Social al poc de conèixer-se la sentència i va subratllar que “el veritable jurat, el poble americà, ha parlat i m’ha donat un mandat aclaparador” en les passades eleccions. Va assegurar que pensa apel·lar la interlocutòria d’“aquesta burla menyspreable” i així “restablir la confiança dels americans en el que una vegada va ser el nostre gran sistema de justícia”.