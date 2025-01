La UE desemborsa els primers 3.000 milions a Ucraïna del préstec del G7

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comissió Europea ha desemborsat aquest divendres a Ucraïna el primer tram de 3.000 milions d’euros del total de 18.100 milions que aportarà la UE al préstec de 50.000 milions de dòlars (48.533 milions d’euros) per a Ucraïna acordat en el marc de la cimera del G7. La totalitat del préstec es reemborsarà als contribuents amb els interessos dels actius russos congelats per les sancions amb l’objectiu de mantenir l’estabilitat macroeconòmica i fiscal del país, reconstruir infraestructures vitals com sistemes energètics i invertir en Defensa. El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, es trobava ahir de visita a Itàlia, on va ser rebut per la primera ministra, Giorgia Meloni, a qui va agrair el “ferm suport” d’Itàlia a la defensa aèria d’Ucraïna.

Per una altra banda, el president electe dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar que el president rus, Vladímir Putin, vol reunir-se amb ell i que estan fent les gestions perquè aquesta trobada pugui tenir lloc. Per la seua part, el Kremlin va afirmar que Rússia no posa condicions prèvies per a una reunió entre els dos mandataris per parlar de l’arranjament pacífic del conflicte a Ucraïna. “Només es requereix el desig mutu i la voluntat política”, va dir Dmitri Peskov, portaveu presidencial.