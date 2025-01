Demanen al Parlament que actuï contra De Dalmases

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els grups parlamentaris d’ERC, comuns i CUP han demanat el president del Parlament, Josep Rull, que activi els protocols contra la violència masclista davant d’una denúncia pública per part de la periodista Marta Roqueta en la qual apunta el diputat de Junts Francesc de Dalmases per fer-li “maltractament psicològic”. En un comunicat conjunt publicat ahir, les tres formacions insten així mateix Junts que posi en marxa els seus mecanismes interns per aclarir els fets, una demanda que també subscriu el PSC. Aquesta petició arriba després que Roqueta acusés De Dalmases de “maltractament psicològic”, malgrat que sense esmentar explícitament el seu nom, i Junts d’“encobrir-lo”. De Dalmases va ser amonestat per la Mesa del Parlament, el 2022, que li va imposar una multa de 600 euros, després que intimidés una periodista.