Més de 1.600 famílies palestines han estat exterminades a Gaza

Més de 1.600 famílies palestines han estat completament exterminades i esborrades dels registres a la Franja de Gaza després de la mort de tots els seus membres, en quinze mesos d’ofensiva militar d’Israel. En total, es tracta de 5.612 persones mortes, membres d’aquestes 1.600 famílies, segons les dades recopilades pel Govern gazià de Hamas. A més, 3.471 famílies han quedat amb un únic membre viu i el total de morts si s’inclouen aquestes ascendeix a més de 9.000. En quinze mesos de guerra els morts a la Franja de Gaza superen els 46.500, a més de 110.000 ferits i més d’11.000 desapareguts sota la runa, segons assenyalen els registres dels hospitals de l’enclavament verificats pel ministeri de Sanitat.

Per una altra banda, l’enviat del president electe dels EUA per al Pròxim Orient, Steve Witkoff, va partir cap a Israel per intentar tancar un acord d’alto el foc amb Hamas i posar un final provisional a la guerra de Gaza en un moment en què les postures semblen ser més properes que mai.