Los Angeles segueix perdent la batalla als incendis

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Los Angeles no aconsegueix guanyar terreny als devastadors incendis que ja deixen un balanç de setze morts i més de 10.000 habitatges arrasats, avivats en les últimes hores per les fortes ratxes de vent, després que el Santa Anna, com es denomina a aquest vent, donés dissabte una petita treva. El focus més preocupant és el de Palisades, on ja han cremat gairebé 9.600 hectàrees i només està controlat a l’11 per cent, segons indica l’últim informe publicat ahir per les autoritats. Millor sort corre la lluita contra el segon gran incendi de l’estat, el d’Eaton, contingut ara en un 27 per cent després d’haver consumit 5.700 hectàrees. Els descontrolats focs ja deixen setze víctimes mortals, cinc a Palisades i onze a Eaton. A més, hi ha unes altres setze persones desaparegudes. La tragèdia no es deslliura de la batalla política. El president electe dels Estats Units, Donald Trump, va carregar contra la “incompetència” de les autoritats locals durant els esforços de contenció. El governador de Califòrnia, Gavin Newsom, és un dels màxims exponents de l’opositor Partit Demòcrata. Newsom va respondre recordant-li que encara espera que vingui a visitar les zones sinistres.