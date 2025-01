L'habitatge com a arma política

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els problemes que molts ciutadans tenen per accedir a l’habitatge s’han convertit aquest cap de setmana en l’última arma llancívola entre PP i PSOE en la seua contínua batalla política. Els populars van proposar ahir deu mesures sobre habitatge que té intenció de posar en marxa a les comunitats autònomes en les quals governa “per la falta de resposta de l’Executiu central davant de l’emergència existent”, a la qual cosa el PSOE i la Moncloa, que avui té previst celebrar un fòrum en aquest àmbit en què s’espera que Pedro Sánchez anunciï les seues noves mesures, va respondre advertint que aquest pla suposa tornar a la bombolla immobiliària del 2008 que “va costar la ruïna” a Espanya. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va anunciar ahir el decàleg de polítiques en matèria d’habitatge, pactat amb les dotze comunitats governades pel partit, durant un retir a porta tancada amb els seus presidents autonòmics celebrat aquest cap de setmana en un luxós hotel de Colunga i que pren el nom de Declaració d’Astúries. Una “revolució fiscal”, segons el PP, que, entre altres coses, inclou la reducció del 10% al 4% de l’Impost de Transmissions Patrimonials a menors de 40 anys perquè els joves “puguin adquirir un habitatge amb una mica més d’ajuda de l’administració pública”. També ampliar als 40 anys l’edat límit per accedir a avals hipotecaris que cobreixin el 100% del preu del primer habitatge, el desbloqueig automàtic de la llei antiokupes, la derogació de l’actual llei d’habitatge, disminuir la burocràcia en la tramitació urbanística o mobilitzar sòl públic. “L’emergència en l’accés a l’habitatge ja existeix. El que no existeix és un Govern que serveixi per oferir solucions. El Partit Popular sí que les té i no esperarem a posar-les en marxa”, va afirmar el líder popular.

La resposta del Govern central va arribar de la mà del ministre de Transport, Óscar Puente, qui va considerar que aquest pla d’habitatge del PP suposa tornar “al tot urbanitzable d’Aznar” i a una bombolla immobiliària com la que “va costar la ruïna” a Espanya entre 2008 i 2015. També el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, va sortir al pas al recordar al PP que a les comunitats que han executat la llei d’habitatge, el preu dels immobles s’ha controlat. Des del PSOE, la seua secretària de Política Econòmica i Transformació Digital, Enma López, va instar Feijóo, i els barons populars reunits a Astúries, que “no s’encomanin de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, i de les seues polítiques d’habitatge”.

Les autonomies del PP abaixaran del 10% al 4% l’impost de transmissions patrimonials a joves

Illa promet avenços en els pactes aquest mateix mes

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va prometre ahir avenços en els acords assolits amb ERC per a la seua investidura i la de Pedro Sánchez, com són la condonació del FLA, el traspàs de Rodalies i avançar en finançament singular, aquest mateix mes, per intentar evitar el no dels republicans a negociar els pressupostos del 2025. Així ho va afirmar ahir en una entrevista al diari El País, en la qual va remarcar la seua intenció que la Generalitat recapti tot l’IRPF el 2026. Amb això, va criticar “tots aquells que practiquin una política deslleialtat fiscal”, en al·lusió a diverses comunitats autònomes governades pel PP que han rebaixat impostos, i va insistir que no critica un territori o uns ciutadans, sinó una política, la faci qui la faci, textualment. Illa, va anunciar que iniciarà a les Canàries aquest gener una ronda de visites per les comunitats autònomes per explicar “la seua visió d’Espanya” i defensar que el finançament singular “no busca cap privilegi per a Catalunya”.Mentrestant, el portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, va demanar que “ni la parsimònia de la Generalitat ni els càlculs polítics” d’ERC demorin l’entrada i posada en marxa de mesures en matèria d’habitatge com el règim sancionador per frenar els lloguers de temporada, que exigeixen per negociar els comptes. “Més enllà que hi hagi acord o no en pressupostos han d’aprovar-se mesures sobre habitatge perquè estan en l’acord d’investidura amb el PSC”, va defensar Cid.

La llei per limitar les acusacions populars, un altre punt de conflicte

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va acusar ahir el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, d’“imitar” el líder chavista veneçolà Nicolás Maduro, que va qualificar de “dictador”, i de canviar la llei perquè no jutgin la seua família. El líder de l’oposició va argumentar que la proposició de llei presentada pel PSOE per, entre altres coses, impedir que els partits exerceixin l’acusació popular, es tradueix en realitat en “indults preventius perquè la família del president no pugui ser jutjada al nostre país”. En defensa de la proposició va sortir el ministre de Transport, Óscar Puente, que va negar aquest extrem i va assegurar que “no s’ha de pensar en el que li vagi bé o no a Sánchez circumstancialment, sinó en el que li vagi bé a la democràcia”.D’altra banda, Feijóo va explicar que l’acord amb els seus barons inclou una petició al Govern central perquè “assumeixi l’atenció i finançament directe dels migrants menors no acompanyats” de les Canàries.