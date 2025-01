Sol·liciten a la UE aixecar sancions a Síria per impulsar-ne el desenvolupament

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una reunió internacional celebrada ahir sobre Síria a Riad va acabar amb el suport unànime de països àrabs i socis occidentals per a una transició pacífica, i va posar sobre la taula la possibilitat d’aixecar les sancions europees per impulsar el desenvolupament en aquesta fase clau de la constitució del nou país. La comunitat internacional va prometre suport, sobretot per respondre a necessitats humanitàries, si bé va vincular l’avenç del procés polític a l’aixecament de les sancions.