Ábalos denuncia una campanya per incriminar-lo i demana empara al Congrés

L’exministre i exsecretari d’Organització del PSOE José Luis Ábalos va assegurar ahir, en les seues al·legacions al suplicatori sol·licitat pel Tribunal Suprem al Congrés per ser investigat en el cas Koldo, que ha estat objecte d’una operació orquestrada per la dreta i la ultradreta per desprestigiar-lo i incriminar-lo. Per això, va demanar empara a la Cambra Baixa. A l’extens document d’al·legacions de més de 80 pàgines que l’ara diputat del grup mixt va presentar al Congrés, assegura que totes les filtracions des del febrer del 2024 “sota el segell de la confiabilitat i credibilitat” de l’UCO de la Guàrdia Civil han anat sempre en la mateixa direcció i han tingut un caràcter “prospectiu” referent a la seua persona. Segons el seu parer, el cas Koldo és en realitat una “causa política creada ad hoc que s’ha convertit en una causa general i una investigació prospectiva amb l’únic objectiu de fer caure un Govern progressista”. En el seu escrit, apunta a més comandaments de la Guàrdia Civil que “busquen revenja” després de ser cessats pel Govern central entre el 2018 i 2020. La Comissió de l’Estatut del Diputat, que tramita el suplicatori, es va donar 24 hores per estudiar les al·legacions i entregarà avui les conclusions, deixant-les llestes perquè les voti el Ple.