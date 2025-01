Bombers privats contra els incendis a Los Angeles

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La situació dels incendis a Los Angeles continua descontrolada, amb greus problemes per part dels efectius públics per lluitar contra el desastre. Un context en el qual grans fortunes estan contractant bombers privats per intentar salvar les seues mansions de les flames. Estan arribant a pagar 2.000 euros l’hora i la utilització tant de camions com d’avions per aturar els focs des de l’aire. Les autoritats nord-americanes eleven a 24 les víctimes mortals pels incendis que afecten des de fa una setmana la ciutat de Los Angeles.

La xifra, tanmateix, podria augmentar en les pròximes hores, tenint en compte que hi ha almenys 16 persones desaparegudes. El departament Mèdic Forense del Comtat de Los Angeles ha confirmat cinc nous morts durant l’última jornada. Així mateix, ha precisat a través d’un comunicat publicat a la seua pàgina web que la majoria de les víctimes, un total de 16, són de l’incendi d’Eaton, mentre que les restants vuit són del de les Palisades.

Un d’ells és Rory Callum Sykes, antiga estrella infantil de 32 anys, que va morir quan el foc va arribar a la seua finca familiar de Malibu.