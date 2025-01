El CNI es va entrevistar amb l'imam de Ripoll i va descartar que fos un risc

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La documentació del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) desclassificada pel Consell de Ministres del passat 23 de desembre sobre els atemptats gihadistes del 17 d’agost del 2017 a Barcelona i remès a la comissió del Congrés que investiga aquests atacs inclouen diversos informes del centre que constaten la desconfiança dels agents que el van tractar cap a l’imam de Ripoll Abdelbaki es-Satty, al qual no concedeixen “cap fiabilitat”. A més, considerava que no era en cap cas un risc o una amenaça per a la seguretat.

El CNI el va entrevistar en tres ocasions el 2014, mentre estava a la presó de Castelló per tràfic de drogues, per sondejar què sabia exactament sobre els detinguts en uns operació antigihadista a Catalunya el 2006 i que van acabar sent posats en llibertat. També el van entrevistar per conèixer quina informació podia tenir sobre l’“àmbit radical o terrorista”. “En tot moment l’actitud d’Es-Satty és de desconfiança cap als seus interlocutors. És necessari mantenir una gran cautela. És un individu del qual no es té cap fiabilitat i confiança”, conclou el CNI en el seu informe.

Després de sortir de la presó, el 29 de maig del 2014, el CNI va sotmetre Es-Satty a un nou control i a seguiments i vigilàncies durant set mesos, fins al desembre. Durant aquell temps, “no es van observar converses, activitats o contactes que permetessin deduir l’existència d’un pla per executar atacs terroristes a Espanya ni en cap altre lloc, que formés part de cap organització terrorista ni cap procés de radicalització cap a postulats propers al Daesh o a qualsevol altre grup terrorista”, segons els documents.

El president de Junts, Carles Puigdemont, va reaccionar amb un “miserables” als documents del CNI sobre l’imam de Ripoll. “Teníem raó, el cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils l’agost del 2017, mes i mig abans del referèndum d’independència de Catalunya, tenia tractes amb els serveis secrets espanyols. El coneixien perfectament. Sota la catifa dels secrets, l’Estat amaga molta merda”, va destacar Carles Puigdemont en un apunt a X, antic Twitter.