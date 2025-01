Investiguen la mort a trets d'un home a Alcalá de Henares

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Agents de la Policia Nacional investiguen l’homicidi d’un home que va aparèixer mort ahir al matí amb ferides d’arma de foc a la localitat madrilenya d’Alcalá de Henares. Els fets van succeir entorn de les 8.30 hores, quan la Sala 091 va rebre un avís alertant de l’aparició d’un home a la via pública amb ferides infligides com a conseqüència de diversos trets. Qui va donar la veu d’alarma va ser l’amo d’un bar, alertat per un veí. La víctima mortal seria un firaire.