Un senador del PP, a judici per conduir a 215 quilòmetres/hora

El senador del PP José Manuel Baltar va negar ahir que hagués conduït a 215 quilòmetres per hora en un tram de l’autovia A-52, mentre que el seu advocat va afirmar que es van vulnerar els seus drets durant la investigació. Així ho van dir en l’inici del judici contra el polític popular, en què la Fiscalia manté la seua petició de multa de 1.800 euros i la retirada del carnet de conduir durant un any i un dia per un delicte contra la seguretat viària.