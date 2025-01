El Suprem cita a declarar com a imputat el fiscal general pel cas del nòvio d'Ayuso

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El magistrat del Tribunal Suprem Ángel Hurtado ha citat a declarar com a investigats el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, i la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, el 29 i 30 de gener, respectivament, per presumpta revelació de secrets sobre el nòvio d’Isabel Díaz Ayuso. El jutge adopta aquesta decisió al considerar apuntalada la presumpta participació d’ambdós en la filtració d’informació sobre la investigació oberta a l’empresari Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, per frau fiscal, i les seues converses per arribar a un pacte amb el Ministeri Públic.

En la interlocutòria, a més, el magistrat diu que el polèmic correu objecte de la filtració va circular “amb sortida” de la Fiscalia i “amb destinació la Presidència del Govern central”. A partir d’allà, assenyala, es van portar a terme diverses accions perquè el text acabés publicat al mitjà ElPlural.com. Així mateix, afegeix que una vegada a Presidència, el mail “es va posar a disposició” del ja exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato perquè l’utilitzés a l’Assemblea de Madrid, “amb una clara finalitat política”. Hurtado afirma amb contundència que, segons les diligències practicades, “hi ha una base indiciària per presumir la rellevant participació” de García Ortiz en la filtració del correu en el qual la defensa del nòvio d’Isabel Díaz Ayuso oferia un pacte al fiscal que l’investiga. El jutge es basa en l’informe de la Guàrdia Civil que va parlar de “participació preeminent” de García Ortiz en “la filtració investigada” i sospita que “va ser la persona que va dirigir els passos que van portar a ella, aprofitant la situació de superioritat que ostentava sobre altres fiscals, que es van prestar a posar-se a disposició seua, i això només es pot entendre des de la seua posició de preeminència al ser superior jeràrquic de tots ells”.

El Suprem cita el dia 29 García Ortiz, el 30 la fiscal general de Madrid i el 5 de febrer el dos de Fiscalia

Hurtado amplia així mateix les imputacions en la causa i cita el 5 de febrer com a investigat el tinent fiscal de la Secretaria Tècnica, Diego Villafañe. A aquest, li atribueix “un paper de rellevància, si es vol menor, des del moment en el qual, com a tinent fiscal de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l’Estat, per tant, persona de confiança del fiscal general de l’Estat, està en contacte amb la fiscal provincial Pilar Rodríguez, a qui demana que li remeti la denúncia, expedient administratiu i altres documentació relativa a González Amador que es filtraria a eldiario.es el dia 12 de març”.

El PP demana la seua dimissió i acusa l’Executiu d’estar implicat

El Partit Popular va sol·licitar ahir de nou la dimissió del fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, després d’haver estat citat per declarar com a imputat, i va afirmar que el Tribunal Suprem “implica la mateixa Presidència del Govern estatal” en aquesta “trama”. “Segons la interlocutòria, el Govern central n’estava al cas. El president del Govern de l’Estat probablement n’estava al corrent”, va afirmar el portaveu estatal del PP, Borja Sémper, que es va mostrar convençut que “tot s’acaba sabent”. El Govern central va afirmar que manté “l’absoluta confiança” en García Ortiz i va lamentar que “es persegueixi el que persegueix el delicte”. En aquesta línia, el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va assegurar que la Fiscalia General de l’Estat “l’únic que va fer és contestar en el seu cas una falòrnia, una notícia absolutament errònia”, en el cas del nòvio de la presidenta de la Comunitat de Madrid.